Présidentielle américaine : Kamala Harris dévoile les grandes lignes de son programme économique,

information fournie par France 24 • 17/08/2024 à 10:44

La vice-présidente américaine et candidate du parti démocrate, Kamala Harris, a dévoilé vendredi son programme économique. Elle veut notamment s'attaquer à la crise du logement et soutenir le pouvoir d'achat des familles. Elle a promis, vendredi 16 août, de "se battre" pour la classe moyenne si elle remportait la présidentielle de novembre 2024. "Donald Trump se bat pour les milliardaires et les grandes entreprises. Moi, je me battrai pour rendre de l’argent aux familles des classes moyennes et populaires", a assuré la candidate démocrate lors d’un déplacement en Caroline du Nord.