Présidentielle 2022 : un vrai-faux débat avec Emmanuel Macron, mais sans confrontation

information fournie par France 24 • 15/03/2022 à 20:43

Les adversaires d'Emmanuel Macron fustigent toujours son refus de débattre avec eux avant le 1er tour. La 1ere soirée électorale s'est donc transformée en succession d'interventions de candidats. Ces derniers n'étaient que 8 sur 12, parmi les exclus, Jean Lassalle très remonté songe même à se retirer de la course. Une campagne qui peine, plus que toute autre encore, à intéresser certaines catégories de la population, selon les sondages, l'abstention pourrait se situer entre 32 et 36% au 1er tour.