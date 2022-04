Présidentielle 2022 : Marine Le Pen expose sa politique internationale

information fournie par France 24 • 13/04/2022 à 14:35

Si Marine Le Pen ne veut plus ouvertement quitter l'Europe ou la zone euro, elle souhaite toujours quitter le commandement intégré de l'OTAN, et pourrait envisager un référendum d'initiative citoyenne sur ces questions. La candidate à la présidentielle présente ce mercredi 13 avril son programme de politique internationale, dans lequel elle doit surtout justifier ses liens avec le Kremlin et Vladimir Poutine, au cœur de la guerre en Ukraine. Les précisions de Clovis Casali.