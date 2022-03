Présidentielle 2022 : le pouvoir d'achat reste la première préoccupation des Français

information fournie par France 24 • 11/03/2022 à 18:26

Les conséquences de l'offensive russe en Ukraine se font déjà sentir dans les supermarchés et risquent de faire grimper encore plus les chiffres de l'inflation. Dans ce contexte, le pouvoir d'achat reste, de loin, la première préoccupation des Français. Et les candidats à la présidentielle rivalisent d'idées en matière de propositions. Dans quelle mesure la guerre en Ukraine risque-t-elle de peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs français ?