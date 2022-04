information fournie par France 24 • 11/04/2022 à 09:02

Dimanche 10 avril, jour du premier tour de l'élection présidentielle 2022, les électeurs ont choisi de qualifier Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour. Agnès Pannier-Runnacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, et soutien du président sortant, était l'invitée de France 24.