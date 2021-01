Présidence portugaise de l'UE : "La Hongrie ne sera pas gagnante en faisant appel au vaccin russe"

France 24 • 22/01/2021 à 18:28

Depuis le 1er janvier et pour 6 mois, le Portugal a pris la présidence tournante de L'Union européenne, succédant à l'Allemagne, qui s'est montrée efficace sur de nombreux dossiers : fonds de relance et budget européen, Brexit ou encore coordination européenne pour l'achat des vaccins. Le Portugal, épargné par la première vague de Covid-19, est aujourd'hui le deuxième pays du monde le plus infecté. L'agenda de sa présidence s'annonce chargé sur le front pandémique et économique, alors que l'Europe se reconfine à toute vitesse et se vaccine au ralenti.