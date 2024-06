information fournie par France 24 • 03/06/2024 à 07:47

A la Une de la presse, ce lundi 3 juin, les révélations sur une fondation du ministère des affaires étrangères russe, soupçonnée de financer la défense légale de suspects d’espionnage et des projets de désinformation. Le quotidien bouleversé des pays du Sud touchés par la canicule, et les inondations dans le sud de l’Allemagne, alors que débutent aujourd’hui à Bonn les négociations pour la prochaine COP. Et un petit village italien de 46 habitants, dont 30 se présentent aux municipales.