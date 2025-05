Pourparlers russo-ukrainiens en Turquie : pourquoi Vladimir Poutine n’y est pas

information fournie par France 24 • 16/05/2025 à 11:32

Alors que Volodymyr Zelensky disait l’attendre de pied ferme en Turquie, Vladimir Poutine, qui a pourtant eu l’initiative des pourparlers russo-ukrainiens, a boudé le rendez-vous. Plus démonstratif encore, il a envoyé une délégation de second rang, alors que l’Ukraine est représentée au plus haut niveau. Pendant ce temps à Moscou, le président russe et ses hauts responsables n’ont pas bouleversé leurs agendas. Le message est clair : tant que le "régime de Zelensky" sera au pouvoir, "l’issue de la guerre ne dépend pas de la Russie".