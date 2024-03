information fournie par France 24 • 27/03/2024 à 11:03

Un important pont autoroutier de Baltimore, sur la côte est des Etats-Unis, s'est effondré tôt mardi matin après avoir été percuté par un porte-conteneurs en détresse, entraînant des véhicules et des personnes dans sa chute. Les secours recherchent au moins six victimes dans l'eau et sur le fond marin, autour de l'immense structure métallique tordue, selon un dernier bilan des autorités, dans un déploiement spectaculaire de moyens incluant des bateaux, drones, hélicoptères et plongeurs.