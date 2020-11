Pologne : la révolte des femmes pour défendre le droit à l'avortement

France 24 • 13/11/2020 à 13:28

En Pologne, alors que le gouvernement ultra-conservateur songe à ratifier une loi interdisant presque totalement l'avortement, des dizaines de milliers de femmes manifestent sans relâche dans les rues et les églises de Varsovie, malgré la pandémie de Covid-19. Mais cette colère populaire dépasse largement la cause des partisans de l'avortement et vise aussi l'emprise croissante de l'église catholique sur l'agenda du gouvernement, qui semble déstabilisé. Notre reporter a suivi ces Polonaises qui luttent nuit et jour pour défendre leurs droits.