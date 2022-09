information fournie par France 24 • 02/09/2022 à 16:10

Après avoir retiré son ambassadeur à Tunis en signe de protestation à l’invitation du chef du Front Polisario, Brahim Ghali, au Forum économique Japon-Afrique qui vient de se dérouler, Rabat multiplie les gestes de mécontentement et les positions hostiles. Vincent Geisser, chercheur à l'Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans, analyse cette crise diplomatique.