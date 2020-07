Philippe de Villiers : "La deuxième vague ne sera pas que sanitaire mais surtout économique !"

Ecorama : La Grande Interview • 02/07/2020 à 08:30

Suppressions de poste chez Air France et Airbus, leçons à tirer de la crise sanitaire et relocalisation de certaines activités en France, réouverture du Puy du Fou, éventuelle candidature en 2022 : Philippe de Villiers, écrivain et fondateur du Puy du Fou, était l'invité de l'émission Ecorama du 1er juillet 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com