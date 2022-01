Pétrole : le baril de Brent à 88,13 dollars, quelles conséquences ?

information fournie par France 24 • 18/01/2022 à 15:17

Les prix du Brent et du WTI évoluaient mardi à leur plus haut niveau depuis plus de sept ans, dopés par des perturbations de l'offre, de vives tensions géopolitiques et une remontée de la demande, malgré le variant Omicron. Les explications de Pierre Terzian, directeur de la revue Petrostratégies.