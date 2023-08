information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 28/08/2023 à 15:54

Patrick Martin, président du Medef, était l'invité de l'émission Ecorama enregistrée lors de la REF du Medef à l'Hippodrome de Longchamp le 28 août 2023 et présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le climat des affaires et le moral des chefs d'entreprises, le report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la réduction du déficit public, et la politique de soutien aux entreprises.