"Il n'y a pas d'inquiétude particulière, mais il y a beaucoup de détermination, une mobilisation importante des effectifs partout sur le territoire national", déclare le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, à la veille des manifestations syndicales du 1er-Mai pour la fête internationale des travailleurs.
"Pas d'inquiétude" pour le 1er-Mai, déclare le ministre de l'Intérieur
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro