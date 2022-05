information fournie par Boursorama Clients • 21/05/2022 à 08:30

Au programme de ce Parlons Ca$h l'hebdo, on démarre avec le prix de l'immobilier parisien qui continue de baisser pour le 8ème mois consécutif, on poursuit avec l'inflation qui continue ses ravages auprès des ménages et on termine avec les bons plans sur internet qui font fureur en ces temps d'inflation…