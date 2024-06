information fournie par France 24 • 21/06/2024 à 17:15

Avec les Jeux olympiques de Paris 2024, la France se prépare à accueillir le monde à sa table. Pas moins de 13 millions de billets vendus, 86 000 athlètes, volontaires et journalistes à nourrir en quatre semaines de compétition olympique et paralympique. Sur le plan environnemental, Paris s’est engagé à faire mieux que Rio et Londres, en divisant par deux l’empreinte carbone des repas, sans pour autant sacrifier son savoir-faire culinaire et les saveurs de la cuisine française.