Paolo Gentiloni : sur les vaccins, il faut "accélérer, accélérer, accélérer"

France 24 • 19/03/2021 à 17:44

Cette semaine, alors que les polémiques autour de la vaccination européenne se poursuivent et que des pays reconfinent les populations, nous recevons l'Italien Paolo Gentiloni. Commissaire européen en charge des affaires économiques, il s'exprime sur la stratégie vaccinale de l'UE et ses ratés, sur les prévisions de redressement économique avec le plan de relance européen et sur la nécessaire réforme du pacte de stabilité.