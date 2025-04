information fournie par France 24 • 29/04/2025 à 08:03

A la Une de la presse, ce mardi 29 avril, la panne d’électricité géante, hier, en Espagne et au Portugal, où la situation revient progressivement à la normale. Le débat, en France, sur la souveraineté énergétique à l’assemblée. Et la rencontre, ce soir, entre le PSG et Arsenal, en demi-finale aller de la Ligue des champions.