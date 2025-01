Pakistan : les influenceurs se taillent la part du lion, l'obsession des félins à la maison

information fournie par France 24 • 14/01/2025 à 14:25

Au Pakistan, avoir un lion ou un tigre domestique à l’instar d’un chat ou d’un chien est de plus en plus tendance. De riches hommes d'affaires, des industriels, des propriétaires terriens ou des trafiquants, ont leur zoo personnel. Récemment des influenceurs sur les réseaux sociaux ont adopté la tendance et se font connaître grâce aux animaux sauvages qu’il possèdent, et qu’ils exhibent comme des symboles de puissance. Il y aurait des centaines de félins domestiques au Pakistan. Les organisations de défense de la cause animale dénoncent les mauvais traitements dont sont souvent victimes les animaux sauvages entre les mains de passionnés qui n’ont aucune compétence pour s’occuper d'eux, mais la loi dans le pays est permissive. Reportage de Shahzaib Wahlah, Sonia Ghezali, avec la collaboration de Talha Saeed.