information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 15:10

Direction Lahore, à l'est du Pakistan où les autorités s'inquiètent de la détérioration de la qualité de l'air. Un nuage de pollution menace la santé publique En cause notamment, le brûlage des résidus de récolte, la pollution industrielle et automobile. Reportage de Shahzaib Wahlah et Sonia Ghezali