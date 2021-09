Ouragan Ida : quelles conséquences économiques ?

information fournie par France 24 • 01/09/2021 à 12:09

Plusieurs centaines de milliers de personnes restent privées d'électricité en Louisiane après le passage de l'ouragan Ida en Louisiane. Et de nombreuses activités économiques clés sont toujours à l'arrêt, au premier rang desquelles la production et le raffinage de pétrole. Peut-on déjà évaluer le coût économique de cet ouragan ? Quelles conséquences sur l'économie américaine ? Et quelles ont été les conséquences des derniers grands ouragans, comme celui de Katrina en 2005 ?