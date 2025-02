Ouganda : Wakaliwood, le studio de cinéma des bidonvilles qui casse les codes

information fournie par France 24 • 26/02/2025 à 10:53

En Ouganda, au cœur des bidonvilles de Wakaliga, un studio de cinéma indépendant défie les normes depuis 20 ans. Avec des budgets dérisoires, Wakaliwood produit chaque année des films d’action et d’arts martiaux visionnés par des millions d’Ougandais sur YouTube. Ce studio culte, qui mêle ultra-violence, comédie et hommage aux classiques de Bruce Lee, a marqué les esprits avec "Who Killed Captain Alex" en 2010, un succès viral cumulant 10 millions de vues. La suite tant attendue du film est sur le point de voir le jour et promet de raviver l’engouement populaire pour ce cinéma unique. Reportage de Clément di Roma.