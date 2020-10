Otages au Mali : faut-il négocier avec les jihadistes ?

France 24 • 13/10/2020 à 20:40

Le Mali de nouveau le théâtre d'un attentat dans la nuit de lundi à mardi. Douze civils et treize soldats maliens sont morts, victimes d'une double attaque par un groupe d'une dizaine d'assaillants lourdement armés. Une attaque qui survient moins de quatre jours après la libération des quatre otages dont la française Sophie Pétronin, obtenue au terme d'intenses négociations. Il n'en fallait pas plus pour relancer les doutes, déjà palpables vendredi dernier : fallait-il négocier avec les preneurs d'otages, et libérer au passage 100 à 200 djihadistes, selon les estimations ?