information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 13:41

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. Des habitants de Kiev faisaient la queue jeudi pour tenter d'amasser des provisions, à la suite de l'offensive militaire russe en Ukraine, tandis qu'un énorme embouteillage bloquait la route principale permettant de fuir la capitale par l'ouest.