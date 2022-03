Olivier Guez : "L’invasion russe est une guerre déclarée à la civilisation européenne"

information fournie par France 24 • 07/03/2022 à 16:54

Rencontre avec Olivier Guez, écrivain, qui publie chez Grasset l’ouvrage collectif Le Grand Tour, un portrait de l'Europe par 27 écrivains européens, un par État membre. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit et s'intensifie, jamais l'Europe n'a été aussi unie dans ses réponses et son combat pour la démocratie. Dans ce numéro, on parle Ukraine, Europe et Europe culturelle avec l’auteur de La disparition de Josef Mengele (2017).