France 24 • 18/03/2021 à 20:26

Écoles ouvertes, activités extérieures autorisées sans limite de temps dans un rayon de 10 km, déplacements inter-régionaux interdits... Des annonces qui s'appliqueront à Paris et 15 autres départements dès 20 mars et pour quatre semaines. Et pour toute la France métropolitaine, le couvre-feu est lui reculé à 19H et la vaccination avec les doses AstraZeneca reprend.