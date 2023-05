information fournie par France 24 • 30/05/2023 à 10:30

Pour la quinzième fois en ce mois de mai, Kiev est la cible de bombardements nocturnes de l'armée russe. Pourquoi Moscou intensifie-t-elle ses attaques aériennes sur la capitale ukrainienne ? On va plus loin avec Anne Nivat, Bruno Daroux et Gulliver Cragg.