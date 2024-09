Nouvelle Commission européenne : où sont les femmes ?

information fournie par France 24 • 06/09/2024 à 12:06

En cette rentrée politique pour l’Union européenne, nous nous penchons sur la formation de la nouvelle Commission dans les prochaines semaines. Un véritable casse-tête pour Ursula von der Leyen, réélue à la présidence de la Commission européenne le 18 juillet par les eurodéputés. Elle doit désormais composer le collège des commissaires européens, une mission difficile, pour ne pas dire impossible. Chaque État membre lui a proposé un commissaire, mais on est loin d’un collège idéal, ou en tout cas tel qu’elle l’avait rêvé : l’Allemande s’était engagée à former une Commission qui respecte la parité homme et femme.