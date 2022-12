information fournie par France 24 • 27/12/2022 à 08:36

A la Une de la presse, ce mardi 27 décembre, la présentation, jeudi, du nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahou, l’exécutif le plus à droite de l’histoire d’Israël. Les célébrations de Noël autorisées en Arabie saoudite, où des domestiques étrangers sont «à céder », à vendre ou à louer, via une simple application. Et un coup d’œil aux beautés de l’hiver.