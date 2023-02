Notation ESG (4/4) : comprendre les risques de controverse et les impacts de l'entreprise

information fournie par Boursorama Banque • 28/02/2023 à 08:54

Depuis quelques semaines, Boursorama propose un onglet durabilité proposant un ensemble de critères extrafinanciers (ESG) sur près de 4.000 sociétés cotées.

Ces données sont fournies par la société Morningstar / Sustainalytics. Une série de quatre vidéos présentera chacune des grandes notions, sa signifcation et son impact dans la notation extrafinancière.

Pour cette dernière vidéo, Axel Pierron directeur adjoint de la relation client chez Morningstar / Sustainalytics détaille des critères qui ont beaucoup fait parler d'eux en 2022 : les risques de controverse et les impacts (positifs et négatifs) de l'entreprise sur l'environnement, la société et les institutions.

