"Nona et ses filles" ou la famille selon Valérie Donzelli

information fournie par France 24 • 11/11/2021 à 15:30

Dans l’émission 100% séries de "À l'Affiche", Nina Masson évoque "Nona et ses filles", la première série de la réalisatrice et actrice Valérie Donzelli pour Arte. Au programme également, "H24-24 heures dans la vie d’une femme", la série manifeste qui rend compte des violences faites aux femmes au quotidien. Enfin, après "L'Amour flou", le film, nous vous parlons de sa déclinaison en série, toujours réalisé par Romane Bohringer et Philippe Rebbot.