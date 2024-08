information fournie par France 24 • 02/08/2024 à 00:50

Après le Kenya et l'Ouganda c'est au tour du Nigéria de faire face à une vague de manifestation contre la mauvaise gouvernance et le coût de la vie. Plusieurs milliers de personnes ont convergé dans les principales villes du pays le plus peuplé d'Afrique. Coups de feu en l'air, tirs de gaz lacrymogène...La police est intervenue pour disperser le mouvement. Au moins trois manifestants ont été tués jeudi, dans l'Etat de Kaduna.