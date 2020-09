Nigeria : en patrouille avec les Agro Rangers, qui protègent les agriculteurs de Boko Haram

France 24 • 22/09/2020 à 15:39

Au Nigeria, les fermiers sont les cibles récurrentes d'attaques de Boko Haram. Face à cette insécurité et pour rassurer les agriculteurs, les autorités ont mis en place depuis un an des équipes d'Agro Rangers, notamment dans le Borno. Elles sont constituées d'agents de la défense civile nigériane, de chasseurs et de civils volontaires. Notre correspondant Moïse Gomis s'est rendu dans la périphérie de Maiduguri et au-delà, dans le Borno, en patrouille avec Agro Rangers.