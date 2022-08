Niger : les routes de l'insécurité

information fournie par France 24 • 23/08/2022 à 22:33

Nous irons dans cette édition sillonner les routes du Niger, et plus particulièrement l'axe qui mène vers le Nigeria. Des routes dégradées et dangereuses. En cause, l'insécurité au Niger et au Nigeria voisin, en proie aux attaques de Boko Haram.

Direction l'Angola, où à quelques heures du scrutin certains s'inquiètent du risque de fraude. Enfin nous partons à la découverte de la mangue d'Ismaïlia, source de revenu importante dans cette ville du nord-est de l'Egypte.