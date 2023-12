Niger : le trafic de migrants dépénalisé

information fournie par France 24 • 22/12/2023 à 10:24

Alors que le Parlement européen s’est uni autour de la question nigérienne, a condamné les actions de la junte et a demandé la libération du Président Bazoum, les militaires au pouvoir de leur côté ont abrogé la loi qui criminalisait le trafic de migrant. Cette loi, fortement soutenue par l’Union européenne exposait les passeurs à de lourdes peines de prison pour ralentir le flux de personnes qui traversent le Sahara nigérien dans le but d’atteindre, in fine, l’Europe. Au Niger, les effets après l’annonce sont déjà visibles.