21/07/2022 à 16:10

Plusieurs milliers de voyageurs n'osent plus traverser en bus la frontière entre le Burkina Faso et le Niger, les attaques terroristes répétées de ces derniers mois terrorisent la population de part et d'autre de cette frontière. Côté Niger, c'est particulièrement sur un axe routier, celui qui part de la ville de Téra, que la menace est grande.