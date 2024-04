Nicolas Bouzou : "Je soutiens la sous-indexation des prestations sociales, y compris les retraites !

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 09/04/2024 à 14:05

Nicolas Bouzou, économiste et auteur du livre « La civilisation de la peur. Pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir. » aux éditions XO, était l'invité de l'émission Ecorama du 9 avril 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la trajectoire financière des prochaines années, le niveau de déficit public français, la soutenabilité de la dette, la taxation des rachats d'actions, la sous indexation des prestations sociales et les peurs qui peuvent freiner la croissance.