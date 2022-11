Netanyahou de retour au pouvoir ? En Israël, le Likoud et ses alliés d'extrême droite en tête

information fournie par France 24 • 02/11/2022 à 20:37

En Israël, Benjamin Netanyahou pourrait redevenir Premier ministre après les législatives du 1er octobre. Selon les dernières projections, son parti obtiendrait une trentaine de sièges. Avec le soutien des ultra orthodoxes et de l'extrême droite, il devrait franchir le seuil des 61 sièges et obtenir la majorité. Quelles seraient les conséquences de cette alliance pour le pays et les Palestiniens ? Comment expliquer ce retour de Netanyahou, jugé pour corruption dans une série d'affaires ?