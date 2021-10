Nabil Ayouch, réalisateur, et Anas Basbousi, acteur : "Les arts sont une arme d’expression massive"

information fournie par France 24 • 26/10/2021 à 12:30

Pour "Haut et Fort", son dernier long-métrage, le réalisateur Nabil Ayouch s'est inspiré d'une rencontre avec Anas Basbousi, ancien rappeur qui a choisi de s'investir dans le centre culturel d’un quartier populaire de la ville de Casablanca. Anas Basbousi tient son propre rôle dans ce film qui raconte l'histoire de jeunes désireux de se libérer par le rap et la danse du poids des traditions. Un film politique joyeux et social qui représentera le Maroc aux Oscars.