information fournie par France 24 • 13/06/2023 à 08:00

A la Une de la presse, ce mardi 13 juin, les réactions à la mort, hier, de l’ancien président du conseil italien, Silvio Berlusconi, à l’âge de 86 ans. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur la montée des tensions entre les principales puissances nucléaires. Et la décision de Kylian Mbappé de ne pas activer la clause d'un an supplémentaire prévue dans son contrat avec le PSG.