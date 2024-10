information fournie par France 24 • 23/10/2024 à 10:12

Dernière ligne droite de la campagne présidentielle aux États-Unis. Elle se joue en grande partie dans sept États clés dont le Nevada, où se sont rendus nos correspondants Wassim Cornet et Loïc Pialat. Une dernière ligne droite qui coûte extrêmement cher en publicité et en meetings. Kamala Harris est parvenue à récolter des sommes records, bien plus que son rival républicain. Des fonds insuffisants, néanmoins, pour se détacher dans les sondages.