information fournie par France 24 • 14/12/2022 à 23:36

Venu pour "rien d'autre que gagner et remporter la Coupe du monde" selon ses mots, le sélectionneur marocain Walid Regragui avait pourtant préparé un grand coup de poker à la France avant le coup d'envoi : l'annonce du retour d'Aguerd, forfait pour le tour précédent, et l'emploi d'un système inédit en 5-4-1, destiné à verrouiller un peu plus le coffre-fort des Lions de l'Atlas.