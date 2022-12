information fournie par France 24 • 10/12/2022 à 22:29

"Qualifiés ! Qualifiés !" Au Maroc et en France, l'émotion a gagné les supporters marocains, après le choc Maroc-Portugal (1-0), remporté par les Lions de l'Atlas. Et pour cause : c'est la première fois qu'un pays africain parvient à dépasser les quarts de finale d'une Coupe du monde.