Molière : Versailles fête les 400 ans du maître du théâtre

information fournie par France 24 • 22/06/2022 à 10:05

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont revient sur le "Mois Molière" de la ville de Versailles, qui célèbre les 400 ans de la naissance de l'un des plus grands dramaturges de la langue française. Également au programme, le grand retour de Beyoncé six ans après son dernier album : le titre "Break my soul" vient de sortir, le premier de son prochain album "Renaissance". Enfin, la sortie d'une version restaurée du film "La Maman et la Putain" et les 80 ans de Paul McCartney.