Mobilisation anti-putsch au Soudan : Un manifestant tué dans une nouvelle journée de tensions

information fournie par France 24 • 30/01/2022 à 19:34

Des milliers de Soudanais ont de nouveau convergé, dimanche, vers le palais présidentiel de Khartoum pour dénoncer le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhane et réclamer la démocratie. Un protestataire est mort, portant à 79 le nombre de manifestants tués depuis le putsch du 25 octobre. Un manifestant a été tué, dimanche 30 janvier, alors que des milliers de Soudanais convergeaient une nouvelle fois vers le palais présidentiel de Khartoum pour dénoncer le putsch du général Abdel Fattah al-Burhane et réclamer justice et démocratie.