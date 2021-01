Mister You, le retour de Yougataga !

France 24 • 29/01/2021 à 13:51

Cette semaine, rendez-vous avec Mister You a l'occasion de la sortie de son nouvel album "HLM2" ! Le rappeur originaire de Belleville prouve qu'après plus de dix ans de carrière, un album platine, deux albums or et 520 millions de vues de ses clips, il lui est encore possible de fédérer la nouvelle et l'ancienne génération!

De Kanoe à S.Pri noir, de Jul à Rohff et jusqu'à Da Uzi, tous on répondu présent à son invitation ! Dans cet épisode ce sont le légendaire Lilian Thuram et la comédienne Dounia Coesens qui lui posent les questions mystères.