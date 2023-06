information fournie par Boursorama • 01/06/2023 à 15:45

La BCE fête aujourd'hui ses 25 ans. Alors que beaucoup étaient sceptiques au moment de sa création, elle a réussi à s'imposer comme l'une des banques centrales les plus influentes du monde. Un quart de siècle plus tard, a-t-elle réussi à taire tous les doutes ? Passage en revue de ses succès et de ses défis avec Bastien Drut, responsable Etudes et Stratégie chez CPR AM.

Megatrends ! Une émission sur les grandes thématiques de long terme