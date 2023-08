Migrants chassés de Tunisie: "Désert funèbre"

information fournie par France 24 • 02/08/2023 à 06:57

A la Une de la presse, ce mercredi 2 août, l’inculpation, hier, aux Etats-Unis, de Donald Trump, pour ses pressions sur les résultats de la présidentielle de 2020. Le sort des migrants subsahariens rejetés par la Tunisie et livrés à eux-mêmes dans le désert. «Le jour du dépassement», fixé aujourd’hui-même - le moment où l’humanité aurait épuisé les ressources générées par la Terre en un an. Et une info et une recommandation pour vous détendre, en cette période estivale.