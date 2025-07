Migrantes : le calvaire de la route de l’exil

information fournie par France 24 • 11/07/2025 à 17:41

Les femmes représentent 51 % des flux migratoires dans le monde, selon l’ONU, mais elles sont bien souvent invisibilisées... Leur chemin d'exil est une longue succession d'obstacles et nombre d'entre elles seront victimes de violences sexuelles. Arrivées en France, que ce soit leur destination finale ou une étape avant le Royaume-Uni, leur calvaire n'est pas fini car leur situation précaire les désigne comme des victimes contraintes au silence et les empêche de porter plainte. Lucie Feutrier-Cook, experte en migration et droit d'asile, décrypte la réalité des migrantes et raconte la réalité de leur voyage.